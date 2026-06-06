日本代表MFの堂安律を擁するフランクフルトは現地６月５日、2026-27シーズンに着用する新ホームユニホームを発表した。サプライヤーはアディダス。今回のホームユニはブラックを基調とし、前面と背面の下部には赤い縦縞が施されている。クラブは公式サイトで次のようにコンセプトを説明している。「モダンなデザイン要素が伝統的なアイデンティティを明確に保ちつつ、クラシックなルックに大胆で新たな解釈を加えている。幅の