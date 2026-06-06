気象台は、6日午前9時33分に、レベル３大雨警報を喜界町に発表しました。奄美地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■瀬戸内町●レベル２大雨注意報■喜界町●レベル３大雨警報【発表】■徳之島町●レベル２大雨注意報■天城町●レベル２大雨注意報