高市首相は６日午前、奈良県の遺跡群「飛鳥・藤原の宮都」が世界文化遺産に登録される見通しになったことについて、自身のＸ（旧ツイッター）で「国際的に高い評価をいただいたことを大変喜ばしく思う」とコメントした。首相は、保存に取り組む地元・奈良県の関係者をねぎらった上で、７月の世界遺産委員会に向け、「政府としても正式決定に向け全力を尽くす」と意気込んだ。