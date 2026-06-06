歌手の中森明菜が６日放送のフリーアナウンサーの徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）にゲスト出演した。録音放送となった出演。徳光さんは「愚問なんだけどね。中森明菜ほどの人にこういう質問をするのは愚問だと思うんだけど」と切り出し「明菜ちゃん、これまで残してきた財産がたくさんあると思うんだけど、一番好きな、２番目に好きな、３番目に好き