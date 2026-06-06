きっちり３食食べる必要はない！免疫力を即効で上げるカギは「食事」にあり！ きっちり３食食べる必要はない 多くの健康本やダイエット本には、「食事は３食きちんと食べること」と書かれています。それが間違いということではないのですが、これを徹底するあまり、あまりお腹が空すいていないのに、「時間になったから」という理由で食事をとっていることはありませんか？実はこれ、決して体にいいことではありません。