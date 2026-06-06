日本では半自然/半人工のピラミッドやストーンサークルが多数見られる理由 火山の崇拝【日本史】 環太平洋諸国諸地域、とりわけ、日本列島は世界でも名立たる火山地帯として知られています。日本列島は北から南まで火山が連続する火山列島なのです。 火山は一旦爆発すれば、辺り構わず焼き尽くし、緑の沃野を焼き尽くしてしまうのですが、大人しくしていれば母なる原郷となる―。山は雲を起こし、雨を降ら