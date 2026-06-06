健康的に痩せる！植物性たんぱく質の選び方とは 低脂肪だから多めに摂ってもOK しっかりと筋肉を作るためにも、ダイエット中こそ動物性たんぱく質は欠かせません。だからといって、そのために動物性食品をたくさん摂って、カロリーや脂質がオーバーしてしまっては、ダイエットは成功しません。 あくまで必要量のたんぱく質を摂りつつ、極力脂肪やカロリーを抑えた食事を心がけることが大切。そんな