元サッカー日本代表の小野伸二氏（46）の妻でモデルの小野千恵子が、6日までに自身のインスタグラムを更新し、誕生日を祝われる家族ショットを披露した。5日に47歳の誕生日を迎えた千恵子は「たくさんの方からメッセージをいただき、とても幸せな一日です嬉しいお誕生日になりました」と報告し、バースデーケーキを前に笑顔を見せる自身のショットや、伸二氏と自身、21歳の長女と19歳の次女、愛犬との家族ショットをアップし