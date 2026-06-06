現在「NBAファイナル2026」でキャリア初のリーグ制覇を目指しているサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ。新たな“リーグの顔”として存在感を高めているウェンバンヤマだが、スポンサー契約に対する独自の哲学でも注目を集めている。 これまでNBAのスーパースターたちは、コート外でも巨大企業の広告塔として存在感を発揮してきた。マイケル・ジ