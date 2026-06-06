週刊少年ジャンプで連載された漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が6日、自身のサブアカウントを更新。アニメ『超かぐや姫！』に登場する「かぐや」のイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。【画像】画力エグい！ギャルっぽい「かぐや」矢吹健太朗が描いたイラストXにて定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回は「仕事は忙しいけど、彩葉さんだけ描いた