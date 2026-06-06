「ヤクルト-日本ハム」（５日、神宮球場）元乃木坂４６の梅澤美波が、始球式を務めた。ネットでは異次元のスタイルに驚きの声が集まった。細いデニムに背番号「１００」が入ったユニホームの上着を着用して登場。マウンドに上がって中継カメラが引きの映像になった瞬間、まるでバグったかのように長い脚と抜群のスタイルが露わになった。これにネットは騒然。「引きで映った時のあの圧倒的な脚の長さと等身のバランスはも