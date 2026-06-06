開幕前は「ソフトバンクと並ぶ優勝候補の筆頭」と言われていた日本ハムが、勝ち切れない。【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」5日のヤクルト戦はレイエスと水野が本塁打を放つなど3−1で勝利。ようやく借金を完済してプラマイゼロの4位と、期待されていたほどの結果が出ていない。原因の1つが、リーグワーストとなるチーム防御率3.57の投手陣だろう。FAでソフトバンクから獲得した有原は1勝5敗