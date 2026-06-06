株式会社マイナビはこのほど、20～59歳の正社員1万8464人、企業側823人を対象に「2026年夏ボーナスに関する調査」を実施、結果を公表した。 【調査結果】年代が上がるほど募る不満…40代以降は半数以上が納得せず 昨夏に支給された賞与について尋ねたところ、平均額は54.4万円、2026年の支給額予想は平均55.2万円、自身の仕事に見合う理想の賞与額は平均80.2万円だった。賞与予想額と理想額の差は25.0万円。年代