巨人の命運はこの優良助っ人次第──。【もっと読む】巨人・橋上秀樹監督代行とは何者か4日にライデル・マルティネス（29）が今季2度目の3連投でリーグトップの18セーブ目を挙げた。3連投は5月15〜17日のDeNA3連戦以来。前回同様、本人が「いける」と直訴したという。杉内投手チーフコーチは4日の試合後、「4連投はさすがに行かないでしょうね。強制的にあがりにする可能性もあるが、本人が行きたい可能性があるならわからな