ドジャース・大谷翔平（31）に”持病”再発か。【もっと読む】マメの下にまたマメが…足が頻繁に攣るのは父譲りか「僕も割と攣る方でした」6勝目を挙げた日本時間4日のダイヤモンド（D）バックス戦は、2安打無失点で6回89球を投げ切ったが、右手中指にできたマメが破れ、出血していた。5日の試合前、報道陣に対応したロバーツ監督は「（前日の）試合後、マメに関しては聞いていないので、今後に影響するとは思えない」と軽傷