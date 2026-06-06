ア・リーグ最速の20本塁打を放ちながら、右太もも裏の肉離れで負傷者リスト入りしたホワイトソックス・村上宗隆（26）に追い風である。【もっと読む】「男なら…」村上宗隆を育てた父親の教育観メジャーを代表する長距離砲の1人であるヤンキースのアーロン・ジャッジ（34）が日本時間5日、右肋骨の疲労骨折で戦列を離脱。チームによれば、4〜6週間後に再検査して回復状況を見定め、その後の方針を検討するという。ジャッジは