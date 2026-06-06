低空飛行から抜け出せない中道改革連合の先が分からなくなってきた。立憲民主党、公明党との合流はずるずるするばかりでまとまらない。二の足を踏む立憲の支援団体から「新・新党」構想が浮上する一方、公明の西田幹事長は「3党も支援団体も中道という大きなかたまりをつくっていこうという方向に違いはまったくない」と牽制。衆院で巨大与党となった自民党は虎視眈々と様子をうかがう。1年足らずで政界プチ再編と相成るのか。【