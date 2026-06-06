FIFAがスタジアムへの持ち込み変更を説明した国際サッカー連盟（FIFA）が、2026年ワールドカップ（W杯）のスタジアム内へのマイボトルの持ち込みを禁止した決定について説明を行った。英公共放送「BBC」が報じている。FIFAは当初、安全上の懸念を理由にカップやジャー、缶などとともにボトルの持ち込みを一律で禁止する直前のポリシー変更を行っていた。しかし、再利用可能なボトルを禁止した決定に対して批判が集まったため、