ワールドカップ初戦のチュニジア戦を控えるなかでの要望スウェーデン代表が北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、練習会場の変更を国際サッカー連盟（FIFA）に要請した。メキシコメディア「メディオティエンポ」が報じている。記事によると、スウェーデン代表は当初、ティグレスの本拠地である通称「エル・ボルカン（ウニベルシタリオスタジアム）」で練習を行う予定だった。しかし、同代表はライバルクラブであるモンテレイ