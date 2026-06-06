ポスト・マローンのステージ映像が公開され、ファンの間で懸念の声が広がっている。6月4日（現地時間）、米芸能メディア『ページ・シックス』の報道によると、公演中に苦しそうな様子のポスト・マローンの姿が収められている動画がネット上で拡散されているという。【写真】マローンと同じ舞台に、過激パフォの女性アイドル歌唱中に突然床に座り込んでタバコに火をつけたかと思えば、再び立ち上がってステージの端へと歩いていき、