ソウル市松坡区蚕室（ソンパグ・チャムシル）7洞第2投票所を封鎖していた抗議デモ隊が3日目、近くの開票所に場所を移して集結した。6日午前0時基準で開票所のオリンピック公園ハンドボール競技場には、不正選挙を主張する市民や保守系ユーチューバーなど約6000〜7000人（警察の非公式推計）が集まった。デモ隊は選挙管理委員会（選管委）関係者らが開票所を出る際に投票用紙を持ち出す可能性があると主張し、前日から出入り口を占