西海（ソヘ、黄海）で戦闘訓練中だった40代の副士官が頭部の出血で死亡した。海軍は5日、「午後1時36分ごろ、西海の延坪島（ヨンピョンド）付近の海上で作戦中だった海軍艦艇での戦闘配置訓練中、副士官1人が頭部から出血し、意識を失って倒れているのが発見された」とし「現場で応急処置をし、軍の医務輸送ヘリコプターで国軍首都病院へ緊急搬送したが、午後4時50分に死亡判定を受けた」と明らかにした。海軍によると、この副士官