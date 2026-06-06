ドイツのパスポート（共同）【ベルリン共同】ドイツ政府は、ナチスの迫害により国籍を放棄したり、喪失したりした人々に対する償いとして、国籍法を改正した2021年から今年3月末までに被害者とその子孫のうち計約5万2千人にドイツ国籍を与えた。左派党のフェラト・コチャク連邦議会（下院）議員が5日、自身の質問への政府回答として明らかにした。ドイツ政府は国籍法の改正により、政治や人種、宗教を理由に迫害されたユダヤ人