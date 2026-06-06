【ワシントン共同】米政府は5日、イラン産の液化石油ガス（LPG）をオマーン産と偽って南アジアや東アジアに輸送するネットワークに関わったとして、個人・企業・船舶を制裁対象に指定した。中国やアラブ首長国連邦（UAE）を拠点とする企業や制裁逃れのための「影の船団」を利用していた。イランの資金源遮断が狙い。イランの制裁逃れを支援した外国為替業者やその運営者も制裁対象とした。