児童８人が犠牲となり、教師を含む計１５人が重軽傷を負った大阪教育大付属池田小の児童殺傷事件は、８日で発生から２５年となる。事件は学校の安全対策が見直される契機となったが、見守りを担う人手が不足するなど課題も残る。（佐藤祐介、竹内涼）記者は５日朝、付属池田小を訪れた。緩やかな坂道に面する校舎周辺では、児童らが登校する中、「見守り中」と前かごに書かれた自転車で、教員が通学路を巡回。近くの横断歩道で