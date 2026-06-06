“再現ドラマの女王”と呼ばれる、俳優の芳野友美（45）が5日、インスタグラムを更新。「突然甥っ子1号からご飯の誘い東京にいることすら知らなかったからびっくり（笑）」と、おいとのツーショットを公開した。そして「甥っ子は福岡の大学で#水泳をやってて、今日と明日で#日本選手権出場のために東京に来てたらしい九州トップの実力を持つ選手なのです」と、おいが東京アクアティクスセンターで開催中の、水泳の日本選手権に