日本代表は5日、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ3日目の練習を行った。この日の練習からDF吉田麻也がチームに再合流。本大会メンバーではなくサポートプレーヤーという位置付けで帯同し、トレーニングを一緒に行う。3日、4日の練習はフルオープンとなっていたが、同日から冒頭15分のみの公開に。ストレッチやボール回し、ラダーのメニューをこなし、以降は非公開練習に入った。遠藤航は3日連続で別メ