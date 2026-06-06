リヴァプールが、ライプツィヒに所属するコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデの獲得に動いているようだ。4日、スポーツ専門メディア『The Athletic』が伝えている。現在19歳のディオマンデは、2025年7月にレガネス（現スペイン2部）からライプツィヒへ移籍した。移籍1年目の今シーズンからスタメンの座を勝ち取り、公式戦36試合に出場して13ゴール10アシストを記録。ライプツィヒのリーグ3位フィニッシュに貢献したほかF