慣れ親しんだ日本語を連想ゲームのようにつなぎ合わせる作業は、思考を柔らかくほぐす良いきっかけになります。今回は、身近な食材やかわいらしい動物、雨の日に欠かせないアイテムをテーマに用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：あ ＋ □ ＋ が ＋ □・縦の並び（左）：た ＋ □ ＋ ご・縦の並び（