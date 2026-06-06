言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、物事を理解する力、自然が織りなす変化、そして独立した機関という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□いふ□□じ□□いふヒント：物事を考えて判断する能力。川の深いところと浅い