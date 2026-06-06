米ワーナーブラザース傘下・HBOが制作中のドラマ版『ハリー・ポッター』。全7巻で完結する同作は、ドラマ版で“1巻1シリーズ"をかけて描かれ、今年のクリスマスから配信予定になっている。原作ファンたちはドラマ版の配信を待ち焦がれていることだろう。【写真】《トムがスリザリンの制服着てる》話題のコラボ商品『ハリー・ポッター』夢のコラボそんな『ハリー・ポッター』の世界を堪能できる、東京都練馬区にあるエンターテ