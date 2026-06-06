ソングライターの本多友紀氏（35）が6日までに自身の（旧ツイッター）を更新。所属する音楽制作レーベル「Arte Refact」に関するトラブルを謝罪した。「所属事務所に関するトラブルでお騒がせしており、申し訳ありません」と謝罪。「現在、自身の進退について、なるべく早く皆さまにご報告できるよう動いておりますので今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と伝えた。「また、先日数名のクリエイターが脱退した件につい