事前合宿に合流し調整する吉田（右から2人目）ら日本代表＝モンテレイ近郊（共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会へ向けて事前合宿を行っている日本代表は5日、メキシコのモンテレイ近郊で練習し、公開された冒頭では鎌田（クリスタルパレス）堂安（アイントラハト・フランクフルト）らが雨の中でのボール回しなどで体を動かした。サポートプレーヤーの吉田（ロサンゼルス・ギ