ヤンキースは5日（日本時間6日）、前日に肋骨に疲労骨折が判明したアーロン・ジャッジ外野手（34）を負傷者リスト（IL）に入れた。ジャッジは右肩の痛みを訴え、2日（同3日）のガーディアンズ戦以降のゲームは欠場。右肩の痛みを引き起こしている右肋骨の骨挫傷について検査を受けた結果、右側の第1肋骨の疲労骨折が判明した。チームは「約4〜6週間後に再度、画像検査を行い、回復の程度と今後の適切なステップを判断する予定