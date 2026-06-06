11日に開幕するW杯北中米大会に出場する、サッカー日本代表の軌跡を収めた初の映画「SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」（岸枢宇己監督）は、公開日の5日、作品の公式Xを更新。「エンドロールにおきまして、記載されている選手・関係者のお名前に誤りがあることが確認されました」と、選手と関係者の名前を間違っていたと明らかにした。その上で「現在、早急に正しい