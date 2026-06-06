転職時などにもらうサインオンボーナスは、まとまった金額になることがあります。普段の年収より大きく増えると、家計にはうれしい一方で、児童手当や保育料に影響しないか不安になる方もいるかと思われます。特に小さな子どもがいる家庭では、数万円の違いが毎月の負担に直結します。 そこで本記事では、サインオンボーナスを受け取った年に、児童手当や保育料がどう扱われるのかを整理します。 サイ