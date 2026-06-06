ＤＦ吉田麻也（３７＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が５日（日本時間６日）、北中米Ｗ杯（１１日開幕）に向けてメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表にサポートプレーヤーとして合流した。吉田は先月３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に伴う活動のみで、３年ぶりとなる代表復帰を果たしていたが、頼れる元主将が戻ってきた。合宿３日目となったこの日、Ｗ杯メンバーとともにトレーニングを行った。ともに代表で