【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催される。ファイナルに備え、22人までに絞り込まれた練習生のプロフィールと魅力を直近の順位順に紹介。国民プロデューサー・SEKAIプロデューサーもまだ観ていない人も最終回放送前にチェックして欲しい。【写真】“日プシリーズ初”の快挙達成したイケメン練習