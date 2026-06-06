フレッシュネスバーガーは、2026年6月10日から7月7日までの間、店内で仕上げる「作りたてスコーンサンド」の新商品「藍苺(国産ブルーベリー)&クリームチーズ」を発売する。【「作りたてスコーンサンド 藍苺&クリームチーズ」の画像はこちら】◆作りたてスコーンサンド 藍苺(国産ブルーベリー)&クリームチーズ価格:税込450円販売期間:2026年6月10日〜7月7日販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗※球場店舗･動物園