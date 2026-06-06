2026年8月8日より世界独占配信される、手塚治虫の名作『リボンの騎士』を原案とするNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』。同作の主人公・サファイアの声優をお笑いコンビ・ラランドのサーヤ（30）が担当することに、一部で批判的な声が上がっている。一昔前は「芸能人が声優を担当する」という情報を聞くと、反射的に拒否感を示す人が多かった。そして現在も、そうした人は一定数いる。実際、佐久間大介（Snow Man