（C）ミスマガジン2027 ベスト20お披露目イベント 「ミスマガジン2027」（講談社主催）の第二次審査を通過した「ベスト20」となるメンバー20人をお披露目するイベントがこのほど、都内で行われ、殺陣やダンス、バレエ、早口言葉などそれぞれ特技を披露してアピールした。ベスト２０１、白石杏衣（しらいしももえ）三重県２、花守雛（はなもりひな）神奈川県３、上山沙希（みやまさき）東京都４、富田莉代（とみたり