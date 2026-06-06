あなたの周りにもいませんか？ 良かれと思って行動しているつもりでも、場を支配してしまう人物が……。今回は、そんな義父の暴走BBQに立ち向かった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆到着早々、義父の「俺様BBQ」が開幕三枝美保子さん（仮名・33歳）と夫は、休日に義父を誘って近所のバーベキュー施設へ出かけました。「なぜか義父は到着するなり仕切りモード全開で『肉の下処理はそうじゃない』『野菜は俺が切るから触るな