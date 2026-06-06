国際宇宙ステーション（ロイター＝共同）【ワシントン共同】国際宇宙ステーション（ISS）で空気漏れが発生し、米航空宇宙局（NASA）は5日、NASAの飛行士ら5人に対し、修復作業の間、ISSにドッキングしている米スペースXの宇宙船クルードラゴンに退避するよう指示した。いったん修復作業を終えたとして、NASAは約2時間後に退避指示を解除し、通常作業に戻るよう指示した。ISSには現在、NASAやロシアの飛行士計7人が滞在。日本人