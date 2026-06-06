【ニューヨーク＝山本貴徳】若手音楽家を対象にしたモントリオール国際音楽コンクール（カナダ）のバイオリン部門で４日、東京音楽大に在籍する竹内鴻史郎さん（２１）が１位となり、同大４年の渡辺紗蘭さん（２１）が２位に入った。竹内さんは東京都生まれ。５歳でバイオリンを始め、２０２３年のロン・ティボー国際音楽コンクールで３位に入った。