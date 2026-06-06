◇ア・リーグブルージェイズ―オリオールズ（2026年6月5日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が5日（日本時間6日）、本拠でのオリオールズ戦に「7番・三塁」で出場。2試合連続、13度目のマルチ安打を記録した。2回2死、オリオールズ先発・ヤングがカウント1―2から投じた高めスライダーを捉え、左前打で出塁。次打者・ヒメネスの右前打では全力疾走で三塁まで進んだ。得点にはつながらなかったが、第2打席