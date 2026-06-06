＜BMWチャリティ・プロアマ 2日目◇5日◇サウスカロライナ州◇ソーンブレードC＝6823ヤード・パー71、ザ・カントリークラブ・オブ・スパルタンバーグ＝6770ヤード・パー70＞米男子下部コーン・フェリーツアーは第2ラウンドが終了した。【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”石川遼と杉浦悠太は同組でソーンブレードCをプレー。石川は5バーディ・2ボギーの「68」をマークし、トータル3アンダー・32位タイに浮上。2試