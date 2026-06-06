発達障害とともに生きながら、ピアノや絵で自身を表現する男性が新潟県三条市にいる。人とのコミュニケーションに難しさを感じてきた彼が、ある出会いをきっかけに変化を見せ、その日々には今、彩りが増している。 ■数式が大好き スケッチブックが語る幼少期 新潟県三条市の石月誠人さん（33）。 知的障害はないものの、コミュニケーションに困難を伴う発達障害の一つ『アスペルガー症候群』と診断され