今年5月、新潟県見附市で40代女性宅に正当な理由なく侵入した疑いで44歳の男が逮捕されました。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、新潟市秋葉区矢代に住む職業不詳の男(44)です。 警察によりますと、男は5月28日午後5時すぎ、正当な理由がないにも関わらず40代女性宅に侵入した疑いがもたれています。 被害女性の友人が家を訪れ、玄関で男と鉢合わせたことから被害が判明。男は逃走し、友人から連絡を受けた被害女性が警察に通