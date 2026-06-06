サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は５日（日本時間６日）、メキシコのモンテレイで合宿３日目の練習を行った。冒頭１５分を公開後、メキシコ入りして初の非公開練習に切り替えた。また、足の違和感がある主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝は、全体練習に３日連続姿を見せなかった。この日から先月のアイスランド戦を最後に代表から離脱したＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー