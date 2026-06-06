ビール何杯？日本酒何合？自分がどれだけお酒を飲んで大丈夫か分かる方法 １日の適量は純アルコール量20グラム すでに触れたように、適量の飲酒が健康にいいことは科学的にも証明されています。それでは、適量とはいったいどれぐらいのことを指すのでしょうか？ 体にいい純アルコール量は、１日あたり7～40グラムとされています。節度のある飲酒ということなら20グラムまでです。これは、厚生労働省